Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Легкая атлетика

Кипчоге попытается пробежать марафон быстрее двух часов. Уже известно время начала

18:54

Олимпийский чемпион-2016, мировой рекордсмен в марафоне Элиуд Кипчоге намерен преодолеть марафонскую дистанцию быстрее двух часов. Кениец попытается установить историческое достижение в Вене в эту субботу. Начало забега — в 9.15 по московскому времени, таким образом, финишировать он должен не позднее 11.14.

Даже если Кипчоге удастся сделать это, рекорд не будет признан официальным, поскольку бежать он будет без соперников и с поддержкой 41 пейсмейкера.

Официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге и был установлен на Берлинеском марафоне 16 сентября 2018 года. Кениец пробежал 42 километра 195 метров за 2:01.39.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир