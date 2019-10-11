Кипчоге попытается пробежать марафон быстрее двух часов. Уже известно время начала

Олимпийский чемпион-2016, мировой рекордсмен в марафоне Элиуд Кипчоге намерен преодолеть марафонскую дистанцию быстрее двух часов. Кениец попытается установить историческое достижение в Вене в эту субботу. Начало забега — в 9.15 по московскому времени, таким образом, финишировать он должен не позднее 11.14.

Даже если Кипчоге удастся сделать это, рекорд не будет признан официальным, поскольку бежать он будет без соперников и с поддержкой 41 пейсмейкера.

Официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге и был установлен на Берлинеском марафоне 16 сентября 2018 года. Кениец пробежал 42 километра 195 метров за 2:01.39.