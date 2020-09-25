Кениец убежал от допинг-офицеров. Ему сократили дисквалификацию

Дисциплинарное подразделение по легкой атлетики (AIU) вынесло решение о дисквалификации кенийского бегуна Патрика Силе на три с половиной года за то, что 24-летний спортсмен сбежал от допинг-офицеров в городе Капсабет в декабре прошлого года. Свидетели видели, как юноша перелез через забор и покинул территорию, на которой его ждала проверка на допинг. За это нарушение полагалось четырехлетнее отстранение, но AIU решил сократить наказание на полгода, учитывая раскаяние Силе.

В заявлении AIU говорится, что сорванное тестирование было первой внесоревновательной проверкой для Патрика, а «отсутствие антидопингового образования могло способствовать ошибочности его суждений». Силе стал 66-м легкоатлетом из Кении, который отбывает допинговую дисквалификацию в данный момент. Ранее о ответ на публикацию в «СЭ» Кенийская федерация легкой атлетики заявила об отсутствии в стране системы употребления запрещенных препаратов.