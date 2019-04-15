Кениец Чероно выиграл Бостонский марафон, Алексей Смертин - 1708-й

Кениец Лоренс Чероно одержал победу в Бостонском марафоне. Его результат - 2:07.57. Его соотечественник Кеннет Кипкемой стал третьим (2:08.07), а между ними расположился эфиоп Лелиса Десиса (2:07.59).

В забеге в числе прочих принял участие бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Он показал 1708-й результат - 2:55.19.

У женщин победу одержала Воркнеш Дегефа из Эфиопии - 2:23.31. Эдна Киплагат из Кении взяла серебро (2:24.13), а Джордан Хасай из США замкнула призовую тройку (2:25.20).