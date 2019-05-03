Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что не сдастся после отказа Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить ее иск против ИААФ, которая ввела ограничение максимально допустимого уровня тестостерона в организме спортсменок. После этого решения CAS Семеня выиграла соревнования на дистанции 800 метров на первом турнире "Бриллиантовой лиги" в Дохе.

– Я взволнована победой в Дохе, – цитирует Inside the games бегунью. – Первые соревнования в сезоне всегда тяжелые. Ты не знаешь, как будет реагировать тело. Но погода отличная – все прошло чудесно. Я считаю, что в жизни нет препятствий, потому что восприятие жизни зависит от тебя самого. Я верю в спортивное мастерство, в то, чему учит спорт. И буду настаивать на своем. Иногда случаются трудности, но всегда есть способ решения проблемы. Выход есть всегда. Когда передо мной появляется стена, я ее перепрыгиваю. Буду продолжать наслаждаться жизнью, буду продолжать тренироваться и бегать. Для меня невозможное – это ничто.