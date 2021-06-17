Кастер Семеня выступит в Европе ради последнего шанса отобраться на Олимпиаду-2020

Двукратная олимпийская чемпионка на дистанции 800 метров Кастер Семеня примет участие в двух забегах на 5000 метров в немецком Регенсбурге 19 июня и в бельгийском Льеже 30 июня. Это станет для 30-летней южноафриканки последней возможностью вписаться олимпийский лимит в новой для нее дисциплине.

В конце мая на турнире в Дурбане Кастер пробежала «пятерку» за 15.32,15, что на 22,15 секунды хуже границы допуска на ОИ в Токио. Нужное время необходимо показать до 29 июня, но Семеня верит, что результат забега в Льеже тоже будет засчитан, сообщает Yahoo Sports.

Кастер отказалась от выступления на коронной дистанции в 800 м, поскольку по правилам World Athletics должна снизить естественный уровень тестостерона в своем организме при помощи гормональных препаратов. После их приема у Семени падают результаты, кроме того, она считает необходимость пить лекарства без медицинской необходимости нарушением своих прав.

Попытка южноафриканки добиться отмены правила WA в судах закончилась неудачей. При этом ограничения по уровню тестостерона не распространяются на женские дистанции короче 400 метров и длиннее 1500 метров.