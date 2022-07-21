Кастер Семеня провалилась в предварительном забеге на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня неудачно выступала на новой для себя дистанции в 5000 метров на чемпионате мира в Юджине.

31-летняя южноафриканка показала в предварительном забеге результат 15.46,12 и не сумела отобраться в финал. В прошлом году звездная бегунья не прошла квалификацию в этой дисциплине на Олимпиаду-2020.

Перейти на 5000 метров Кастер заставило правило World Athletics, ограничивающее уровень тестостерона для участниц женских забегов на дистанциях от 400 до 1500 метров. После Олимпиады-2016 Семеня могла выступать в своей прежней дисциплине только снизив свой естественный уровень мужского гормона при помощи лекарств. Делать это бегунья из ЮАР отказалась и не сумела отстоять свою точку зрения в суде, несмотря на поддержку Совета ООН по правам человека.

Лучший результат (14.52,27) в предварительных забегах на 5000 метров в Юджине-2022 показала эфиопка Летесенбет Гидей. Натурализованная кенийка Каролин Чепкоеч Кипкируи, выступающая за Казахстан, отстала от нее всего на 0,27 секунды. Другая экс-кенийка — Нора Джеруто накануне принесла казахстанской команде первое в истории золото чемпионата мира, выиграв финал в беге на 3000 метров с препятствиями.