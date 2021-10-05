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Кастер Семеня пишет книгу о любви

20:45
Кастер Семеня. Фото Getty Images
Кастер Семеня. Фото Getty Images
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Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня рассказала, что работает над книгой о своей жизни, которая носит рабочее названия Silence All the Noise (Заглушая весь шум).

«Мне нужно так много рассказать о силе, храбрости, любви, стойкости и верности самому себе. Я хочу, чтобы эта книга показала людям во всем мире, как можно поступать вопреки обстоятельствам», — прокомментировала новость бегунья из ЮАР.

30-летняя спортсменка последние 12 лет вынуждена оправдываться по поводу природной аномалии в своем организме, который вырабатывает избыточное для женщины количество мужского гормона тестостерона. Из-за этого легкоатлетические власти потребовали от Кастер принимать гормональные препараты, однако спортсменка отказалась пить вредные для здоровья лекарства и была вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио.

В 2017 году Семеня женилась на своей подруге по сборной ЮАР Виолет Рассебоя.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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