Кастер Семеня пишет книгу о любви

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня рассказала, что работает над книгой о своей жизни, которая носит рабочее названия Silence All the Noise (Заглушая весь шум).

«Мне нужно так много рассказать о силе, храбрости, любви, стойкости и верности самому себе. Я хочу, чтобы эта книга показала людям во всем мире, как можно поступать вопреки обстоятельствам», — прокомментировала новость бегунья из ЮАР.

30-летняя спортсменка последние 12 лет вынуждена оправдываться по поводу природной аномалии в своем организме, который вырабатывает избыточное для женщины количество мужского гормона тестостерона. Из-за этого легкоатлетические власти потребовали от Кастер принимать гормональные препараты, однако спортсменка отказалась пить вредные для здоровья лекарства и была вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио.

В 2017 году Семеня женилась на своей подруге по сборной ЮАР Виолет Рассебоя.