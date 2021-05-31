Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Каниськина выиграла праймериз и может стать местным депутатом

12:17
Теги:

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина показала самый высокий результат на праймериз «Единой России» в Саранске.

Предварительные результаты интернет-голосования были подведены в ночь на 31 мая, после того, как процедура завершилась во всех регионах России. Каниськина выставляла свою кандидатуру в качестве возможного кандидата в Государственное собрание Республики Мордовия по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14.

За спортсменку, которая в недавнем прошлом отбыла допинговую дисквалификацию, проголосовали 2818 человек. За ее главную соперницу Ларису Солодовникову — 2682. Теперь Каниськина может быть выдвинута «Единой Россией» на республиканских выборах, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. В настоящий момент 36-летняя бывшая спортсменка является заместителем директора Государственное автономного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике». Окончательные итоги праймериз будут подведены в начале июня.

Читайте также

Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд