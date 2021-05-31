Каниськина выиграла праймериз и может стать местным депутатом

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина показала самый высокий результат на праймериз «Единой России» в Саранске.

Предварительные результаты интернет-голосования были подведены в ночь на 31 мая, после того, как процедура завершилась во всех регионах России. Каниськина выставляла свою кандидатуру в качестве возможного кандидата в Государственное собрание Республики Мордовия по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14.

За спортсменку, которая в недавнем прошлом отбыла допинговую дисквалификацию, проголосовали 2818 человек. За ее главную соперницу Ларису Солодовникову — 2682. Теперь Каниськина может быть выдвинута «Единой Россией» на республиканских выборах, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. В настоящий момент 36-летняя бывшая спортсменка является заместителем директора Государственное автономного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике». Окончательные итоги праймериз будут подведены в начале июня.