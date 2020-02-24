Кандидат в президенты ВФЛА Юрченко рассказал о программе развития федерации

Кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко поделился видением путей вывода российской легкой атлетики из тяжелейшей ситуации.

— Я намерен создать тот фундамент, который даст толчок необратимому переходу легкой атлетики на путь развития, — цитирует Юрченко ТАСС. — Очень хочу, чтобы болеющие душой за легкую атлетику люди сосредоточились на развитии этого вида спорта и прекратили участвовать в дрязгах и дележе каких-то благ.

Моя программа уже готова. Ее условно можно разделить на две части: программу-минимум и программу-максимум.

В программу-минимум входит возвращение ВФЛА государственной аккредитации Минспорта, признание ошибок прежнего руководства федерации и деятельность по недопущению ничего подобного в дальнейшем, а также возвращение полноценного членства в международной федерации. Самое главное — как можно быстрее вернуть нашим спортсменам право выступать на международных стартах.

Программа-максимум заключается в следующем. Я намерен в течение периода времени до следующих выборов, которые планируются в этом году, совместно с региональными федерациями легкой атлетики, спортсменами и специалистами «королевы спорта» подготовить и сформировать адресную федеральную программу развития легкой атлетики на период с 2020 по 2030 год в Российской Федерации. Затем утвердить ее на уровне министерства спорта и правительства, а потом представить ее президенту страны. Подобные программы были у нас уже приняты и успешно реализованы.

Без реализации серьезной федеральной программы любые обещания, которыми наполнены программы моих конкурентов по выборам, не могут быть реализованы. Легкой атлетике нужна поддержка не только спонсоров, которых в настоящий момент катастрофически мало, но и пристальное и долгосрочное внимание государства. Очень широко должны использоваться различные формы для реализации проектов ВФЛА, такие как частно-государственное партнерство. В нашей стране частно-государственное партнерство, когда банк кредитует социально значимые объекты под будущие поступления бюджета, решают огромное количество проблем.

Я и моя команда настроены не на слова, а на действия. Буду ли я привлекать специалистов из прежней федерации? Безусловно. Но каким образом привлекать и как использовать, покажет время.