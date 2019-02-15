Калина стала первой в беге на 1500 метров на чемпионате России

Анастасия Калина стала первой в беге на дистанции 1 500 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве. Результат спортсменки составил 4 минуты 12,94 секунды.

Второе место заняла Дина Александрова (4 минуты 14,51 секунды), третье - Екатерина Ивонина (4 минуты 14,86 секунды).

У мужчин первое место занял Константин Плохотников (3 минуты 43,09 секунды), второе - Ильдар Надыров (3 минуты 43,24 секунды), третье - Евгений Кунц (3 минуты 43,46 секунды).

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