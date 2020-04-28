«Как я хотел подкатить к волонтерше»... Очень смешная история от Шубенкова

Чемпион мира Сергей Шубенков рассказал о самом странном сопернике в его жизни. По словам спортсмена, это норвежец с сербскими корнями.

— Есть такой парень — Владимир Вукичевич, — сообщил Сергей. — Норвежец. Бегает не ахти. У него на первом месте учеба. Барьеры как хобби. На юниорском чемпионате Европы впервые его увидел. Там у нас была симпатичная волонтерка. Вроде общались с ней по чуть-чуть. После соревнований — а я стал вторым — прихожу на вечеринку, думал, найду ее, зазнакомимся нормально. И что вы думаете? Ровно этот соперник, с ровно этой волонтершей стоят и чуть ли не взасос уже. Подумал: «Как же так? Это я же фронтмен, солист! А девчонки какому-то басисту достались». (Владимир Иванов)