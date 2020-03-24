Как ВФЛА будет выплачивать долг в 5 миллионов долларов? Ответ Шевченко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал, как организация будет выплачивать 5 миллионов евро. В случае выплаты этой суммы Россия сможет выставить 10 спортсменов.

— Вас устраивает эта цифра?

— Нет, конечно. Она не устраивает никого. Ни руководство ВФЛА, ни тренеров, ни спортсменов, ни ту десятку, которым место там обеспечено. Наши топовые легкоатлеты тоже высказывали обеспокоенность этим лимитом.

— Есть ли хоть какие-то шансы изменить этот критерий?

— Одна из основных задач для меня как для руководителя сейчас — найти 5 миллионов долларов. Когда они будут найдены, мы планируем подписать с WA некое пакетное соглашение, которое позволит нам получить определенные гарантии по снятию ограничений на представительство наших спортсменов на международных соревнованиях и восстановлению статуса ВФЛА. Конечно, это переговорный вопрос, мы будем заниматься им в ближайшее время. Иначе, как вы понимаете, может повториться ситуация, которая тянется уже несколько лет.

Мы будем искать различные возможности, чтобы привлечь средства для выплаты штрафа, как со стороны частных лиц, так и со стороны государства. Определенная работа уже ведется.

«Где взять пять миллионов долларов?» Интервью нового босса ВФЛА