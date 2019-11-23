Как Тарасенко была выбрана и.о. главы ВФЛА. Отвечает ее конкурент Купцова

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Марина Купцова рассказала о выборах исполняющего обязанности главы организации. Должность заняла Юлия Тарасенко. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен в связи с расследованием дела о причастности к допинговому скандалу с Данилом Лысенко.

— Нас осталось трое вице-президентов: Юлия, я и Юрий Борзаковский, — сказала Купцова. — Борзаковский снял свою кандидатуру, потому что он является главным тренером и хочет избежать конфликта интересов. Остались мы с Тарасенко. Самоустраняться я не планировала. Опыта достаточно, масштаб проблемы я представляю и считаю, что нужно бороться до конца. У нас еще есть время, чтобы попытаться не допустить отзыва аккредитации, а затем собрать новую команду и перезапустить работу федерации. Свою позицию я озвучила, после чего приступили к голосованию.

Человека три-четыре проголосовали за Тарасенко, но мне показалось, что большинство рук не поднимало. Когда дошло до моей кандидатуры, оказалось, что все остальные воздержались.

— Смешно.

— Знаете, что мне еще не понравилось? Как обычно, перед заседанием нам выдали повестку дня. И там уже было прописано, что в качестве председателя будет выступать Юлия Тарасенко. Ну, что тут можно было сделать... (Наталья Марьянчик)