Как держать дистанцию. Метод Усэйна Болта

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции Усэйн Болт оригинально призвал соблюдать дистанцию в условиях пандемии коронавируса. Прославленный ямайский легкоатлет выложил фото своего победного забега с подписью «социальная дистанция» и хэштегом «счастливой Пасхи».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.