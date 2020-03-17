Из-за коронавируса перенесены три этапа Бриллиантовой лиги в Катаре и Китае

Три этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Катаре и Китае перенесены из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Первый этап в Катаре планировалось провести 17 апреля, последующие два этапа в Китае — 9 и 16 мая.

— Планируем провести этап в Шанхае 13 августа, — говорится в заявлении организации. — Новые даты для соревнований в Дохе и второго перенесенного этапа в Китае еще не определены. Возможно, что соревнования пройдут после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе, запланированного на 9-11 сентября, после чего будут определены победители лиги, если это позволит сделать ситуация в мире.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список