Из Киргизии в Россию были экстренно вывезено 35 спортсменов

35 спортсменов из Свердловской области, двое представителей Челябинска и трое из Якутии вернулись в Россию из Киргизии при содействии Министерства спорта Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.

Борт, на котором находились спортсмены, прибыл из Бишкека в Екатеринбург поздним вечером 6 апреля.

В общей сложности на сегодняшний день 84 человека из сборных команд России и членов команд находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 42 спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации.

Письмом от 12 марта 2020 года Минспорт России рекомендовал общероссийским спортивным федерациям отменить поездки на спортивные мероприятия и загранкомандировки спортивных делегаций в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.