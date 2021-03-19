Иванюк уверен, что для оформления нейтрального статуса ему хватит двух дней

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк уверен, что он без проблем сможет оформить нейтральный статус для участия в международных стартах. Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

«Я готов хоть сейчас начать собирать документы для оформления нейтрального статуса, — цитирует ТАСС Иванюка. — Учитывая мой опыт, пары дней хватит, чтобы все подготовить. Мы очень соскучились по международным стартам. Да, перед нами опять будут возникать всяческие проблемы, вызванные ковидом, но мы очень изголодались, поэтому эти трудности нас не страшат».

По словам бронзового призера ЧМ-2019, главной целью для него остается участие в Олимпиаде в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.