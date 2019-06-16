Иванюк - третий на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко

Россиянин Илья Иванюк занял третье место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате. Иванюк преодолел планку на высоте 2,28, повторив свой лучший результат сезона.

Победу одержал японец Наото Тобэ, вторым стал украинец Богдан Бондаренко. Все трое показали одинаковый результат, места распределились по количеству попыток.

Из-за дисквалификации ВФЛА Иванюк и другие российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.