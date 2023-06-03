Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:58

Иванюк повторил лучший результат сезона в мире на турнире в Брянске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк стал победителем чемпионата Центрального федерального округа по легкой атлетике, который проходит с 1 по 3 июня в Брянске.

«С погодой повезло, по прогнозу стояла гроза, я настраивался прыгать в дождик, на высоту до 2,15 м. Ветер был довольно сильный, но больше попутный. До планки в 2,21 м была конкуренция, но эта высота покорилась только мне. Принял решение поставить 2,30 м, чтобы опередить начало дождя, да и силы не тратить на проходные высоты. Только в третьей попытке смог подстроиться правильно и преодолеть рубеж. Затем попросил 2,33 м поставить, просто проверить силы, но так как предыдущие 2,30 м был взяты с третьей попытки, на адреналине 2,33 м одолел с первой попытки, получилось довольно легко. Затем попробовал 2,36 м, но устал, пробежал и закончил. Возможно, при конкуренции времени на отдых было бы больше, я бы попытался преодолеть», — приводит слова Иванюка ТАСС.

Иванюк преодолел планку на отметке 2,33 метра и повторил лучший результат летнего сезона в мире.

Следующим стартом для Иванюка станет турнир по прыжкам в высоту, который пройдет 6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/17918779
легкая атлетика
Илья Иванюк
0
Читайте также
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кенийская спортсменка побила мировой рекорд в беге на 1,5 тысячи метров
Новости
RSS RSS
Все новости