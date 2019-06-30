Источник: ИААФ скрыла допинговые нарушения британских легкоатлетов, включая олимпийского призера

Немецкий телеканал ARD получил в распоряжение 90-страничный документ-расследование коррупционного скандала с участием бывшего президента ИААФ Ламина Диака и его сына Папы Массаты. В деле также фигурируют бывший тренер сборной России Алексей Мельников и экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.

Одним из важных пунктов отчета является возможная причастность британских легкоатлетов к сокрытию допинга. В электронном письме Балахничева, которое он отправил доверенному лицу Диака в 2014 году, незадолго до громкого скандала, говорится, что представители ИААФ якобы показали ему список спортсменов, чьи биологические паспорта имели явные признаки допинговых нарушений.

"Мы были поражены, увидев в этом списке нескольких элитных спортсменов из Великобритании, в том числе олимпийского призера и спортивную икону этой страны. Вопрос, который мы себе задаем: почему ИААФ не заставила Федерацию легкой атлетики Великобритании наказать этих спортсменов", - говорится в письме Балахничева. При этом имена он не называет.

Канал ARD в декабре 2014 года показал фильм о допинге в российском спорте. Это привело к масштабному расследованию, в результате которого была закрыта Московская антидопинговая лаборатория, РУСАДА лишено лицензии, а на ВФЛА было наложено временное отстранение, которое до сих пор не снято.

Диака и Балахничева будут судить во Франции. Им грозит до 10 лет тюрьмы