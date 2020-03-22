Исинбаева впервые проплыла баттерфляем. Вот что из этого вышло

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева впервые проплыла дистанцию в бассейне баттерфляем.

«Пока не попробуешь, не поймешь! Первый раз в жизни проплыла баттерфляем. Сначала думала, что нереально, но, как оказалось, весь секрет не в силе, а в технике. Понятно, до идеала еще далеко, но когда хоть немного получается, эмоции захватывают», — написала Исинбаева в Instagram.

Также она отметила, что в бассейне было не больше 20 человек: Минспорт рекомендовал ограничить количество людей на спортивных объектах из-за пандемии коронавируса.

«И, раз уж сегодня важно количество человек на спортивном объекте, то нас было не больше 20 человек. Все нормы и правила соблюдены!» — уточнила легкоатлетка.

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