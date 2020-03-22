Исинбаева впервые проплыла баттерфляем. Вот что из этого вышло
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева впервые проплыла дистанцию в бассейне баттерфляем.
«Пока не попробуешь, не поймешь! Первый раз в жизни проплыла баттерфляем. Сначала думала, что нереально, но, как оказалось, весь секрет не в силе, а в технике. Понятно, до идеала еще далеко, но когда хоть немного получается, эмоции захватывают», — написала Исинбаева в Instagram.
Также она отметила, что в бассейне было не больше 20 человек: Минспорт рекомендовал ограничить количество людей на спортивных объектах из-за пандемии коронавируса.
«И, раз уж сегодня важно количество человек на спортивном объекте, то нас было не больше 20 человек. Все нормы и правила соблюдены!» — уточнила легкоатлетка.
???Пока не попробуешь, не поймёшь! Первый раз в жизни проплыла баттерфляем. Сначала думала нереально, но как оказалось весь секрет не в силе, а в технике. Понятно, до идеала ещё далеко, но когда хоть немного получается, эмоции захватывают. Спасибо Дмитрию, нашему инструктору и участку проекта @isinbaevasport??? ? И раз уж сегодня важно количество человек на спортивном объекте, то нас было не больше 20 человек. Все нормы и правила соблюдены! ? ?Until you try, you won't understand! For the first time in my life, I swam a butterfly. At first I thought it was unrealistic, but as it turned out, the whole secret is not in the force, but in the technique. It is clear that the ideal is still far away, but when at least a little turns out, emotions take over. Thanks to Dmitry, our instructor and @isinbaevasport project participant.?? ? And since the number of people at the sports facility is important today, there were no more than 20 of us. All rules and regulations are met!
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