Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева включена в состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Новый состав комиссии утвердил президиум ВФЛА. Кроме Исинбаевой, в нее вошли Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

— Я хотела бы поблагодарить всех поддержавших мою кандидатуру спортсменов за оказанное доверие, — сказала Исинбаева. — Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА — большая ответственность для меня. Я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять — нашими легкоатлетами. Ведь один в поле не воин, а вместе — мы сила.

Как вы знаете, не менее двух представителей комиссии войдут в состав комиссии по восстановлению федерации. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя.