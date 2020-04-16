Исинбаева вошла в комиссию по восстановлению ВФЛА

Определен состав комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics. Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.

Сообщается, что в комиссию вошли член МОК, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика.

Также Исинбаева была утверждена председателем комиссии спортсменов ВФЛА. Заместителем председателя комиссии стал чемпион Европы среди молодежи 2013, многократный чемпион России (400 м с/б) Тимофей Чалый, секретарем был утвержден чемпион России в помещении 2016 (5000 м) Андрей Минжулин.

12 марта совет World Athletics принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.