Исинбаева сомневается, что россияне смогут выступить на чемпионате мира с флагом страны

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не уверена, что российские легкоатлеты получат право выступить на чемпионате мира в катарской Дохе под российским флагом.

— На чемпионате мира будут российские спортсмены, но я не уверена, смогут ли они соревноваться под российским флагом, — цитирует Insidethegames Исинбаеву. — Конечно, мы надеемся, что если совет ИААФ состоится перед чемпионатом мира, они примут решение снять санкции. Надеемся, что наши спортсмены смогут свободно соревноваться под российским флагом и больше не будет коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Вопрос восстановления статуса ВФЛА будет рассмотрен на конгрессе ИААФ, который пройдет накануне стартующего 27 сентября чемпионата мира в Дохе. Сейчас российские легкоатлеты выступают в соревнованиях в нейтральном статусе при условии получения индивидуального допуска от ИААФ.