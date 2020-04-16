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Исинбаева сменила имидж и стала похожей на Мальвину

10:42
Елена Исинбаева. Фото Instagram.
Елена Исинбаева. Фото Instagram.
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Член МОК, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото видно, что она покрасила волосы.

В подписи к фото Исинбаева процитировала песню группы «Кино» «Хочу перемен!». «Мой любимый Виктор Цой», — написала она.

Ранее знаменитая спортсменка вошла в комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, а также была выбрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_B50QYq3tn/

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