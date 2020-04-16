Исинбаева сменила имидж и стала похожей на Мальвину
Член МОК, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото видно, что она покрасила волосы.
В подписи к фото Исинбаева процитировала песню группы «Кино» «Хочу перемен!». «Мой любимый Виктор Цой», — написала она.
Перемен! — требуют наши сердца. Перемен! — требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: «Перемен! Мы ждем перемен!» ? Мой любимый В.Цой. ? Change! «our hearts demand it. Change! «our eyes demand it. In our laughter and in our tears, And in the throbbing of the veins: «Change! We are waiting for changes!» ? My favorite V. Tsoi.
Ранее знаменитая спортсменка вошла в комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, а также была выбрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики.
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