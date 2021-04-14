Исинбаева считает Шарапову примером для подражания

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала «СЭ» о своем увлечении теннисом.

— Недавно вы выложили фото с Роджером Федерером, поздравив швейцарца с возвращением в тур. Сейчас активно следите за теннисом?

— Да. Моя дочь стала заниматься этим видом спорта, поэтому я полностью погрузилась в большой теннис, улавливаю технические тонкости. Что касается Роджера, то очень хочется, чтобы он еще порадовал нас своей игрой. Я видела его игры вживую — это искусство. Он идеальный теннисист. Элегантный, с уважением относится к соперникам. Хочется, чтобы его карьера продолжалась. Он вдохновляет очень многих людей. Плюс со стороны кажется, что все дается Федереру с легкостью. Хотя теннис — это адский труд. Я еле-еле выдерживаю час на корте. А у профессионалов матчи могут длиться по четыре-пять часов. Еще мне очень симпатичны Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев. Последнему желаю скорейшего выздоровления.

— А у дочери какие любимые теннисисты?

— Она пока маленькая, только учится технике. Но я ей показываю пример Марии Шараповой. Важно показать, что ты можешь быть красивой спортсменкой. Спорт — это не выбор между женственностью и силой. Все можно сочетать. А теннис выбрали, потому что меня эстетически подкупает красота игры в гармонии с силой.

(Тимур Ганеев)