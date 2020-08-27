Исинбаева рассказала о своем состоянии после попадания в больницу

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила в своем Instagram, что сейчас находится в больнице и у нее всё хорошо.

Ранее Исинбаева выложила сторис, на которых видно, что она находится под капельницей.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь. Может быть, прямой эфир сегодня?» — написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева попала в больницу