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Исинбаева рассказала о своем состоянии после попадания в больницу

17:20
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила в своем Instagram, что сейчас находится в больнице и у нее всё хорошо.

Ранее Исинбаева выложила сторис, на которых видно, что она находится под капельницей.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь. Может быть, прямой эфир сегодня?» — написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева попала в больницу

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