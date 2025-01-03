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Сегодня, 14:00

Исинбаева прокомментировала новость о смерти ее тренера Евгения Трофимова

Сергей Ярошенко
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью своего тренера Евгения Трофимова.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом — Трофимова Евгения Васильевича. Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались», — написала спортсменка в социальной сети.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова стало известно 3 января. Ему было 80 лет. Под руководством специалиста Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах, бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также завоевала золотые медали на четырех чемпионатах мира.

легкая атлетика
Евгений Трофимов
Елена Исинбаева
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