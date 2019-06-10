Исинбаева призвала к совместной борьбе с несправедливостью

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась по поводу решения ИААФ не восстанавливать ВФЛА в правах. По ее словам, нужно объединить усилия.

– Ну вот и у меня накипело... Устала, реально устала..., – написала Исинбаева в Инстаграме. – Устала читать их бесконечные критерии, поправки в дорожные карты, отчеты, хвалу за проделанную работу, несоблюдение антидопинговый правил, вечные нарушения со стороны отдельных лиц представляющих российскую легкую атлетику, финансовые долги непонятно откуда взявшиеся... и т.д... Боже мой, уже 3 года прошло, а определенности как не было так и нет...

Я прекрасно понимаю наших атлетов, наш костяк которые стали заложниками ситуации. Понимаю их чувства и озабоченность....Сама была на их месте всего 3 года назад...

Но что мы можем... Как Мы можем изменить ситуацию... Я знаю лишь один выход... Можно винить всех и вся, можно биться головой о стенку и истерить, но не уверенна что это принесет успех, на мой взгляд это лишь усугубит и без того сложную ситуацию...

Мне кажется стоит объединить усилия и вместе, как один организм бороться с этой несправедливостью. Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министра спорта с рабочей группой ИААФ на успех расчитывать сложно...

Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами...