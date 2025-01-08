Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым, сообщает ТАСС.

Церемония прощания проходит на Дмитровском кладбище в Волгограде.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова стало известно 3 января. Ему было 80 лет. Он работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год.

Под руководством Трофимова россиянка выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах, завоевала бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также золотые медали на четырех чемпионатах мира.