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Исинбаева попала в больницу

15:35
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фотографию из больничной палаты.

«Какое счастье, когда попадаешь в руки профессионалов», — написала в Instagram Исинбаева.

На вопросы подписчиков о том, что случилось, россиянка выложила сторис, на которых видны следы от уколов или капельницы.

Легкоатлетка является двукратной чемпионкой Олимпиад (2004 и 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе (2005, 2007, 2013) и чемпионкой Европы (2006), установила 28 мировых рекордов.

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