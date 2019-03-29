Исинбаева поддержала ИААФ в вопросе снижения тестостерона у спортсменок с особенностями организма

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева поддержала идею ИААФ о снижении повышенного уровня тестостерона у спортсменок. В ближайшее время ИААФ планирует ввести правило, по которому легкоатлетки с повышенным содержанием тестостерона, обязаны будут принимать специальные препараты для снижения его уровня. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня против данного решения и подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. ИААФ намерена признать ее мужчиной, ощущающим себя женщиной.

- Правила должны быть едины для всех, никаких исключений или уступок, иначе мы не можем говорить о честном соревновании. Девушки с пониженным уровнем тестостерона имеют минимальные шансы на победу, - цитирует Inside the Games Исинбаеву. - Вот почемау правила ИААФ должны применяться ко всем, включая атлетов с биологическими особенностями.

Не должно быть никаких жалоб. Если такие атлеты хотят соревноваться с женщинами, они должны понижать уровень тестостерона. Никто не ущемляет их права, но они должны понимать, что имеют гигантское преимущество.