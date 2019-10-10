Исинбаева ответила на призыв Ласицкене отстранить главу ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Нижний Новгород, где посетила форум «Россия — спортивная держава». Бывшая спортсменка прокомментировала слова Марии Ласицкене, которая призвала к отставке главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

— На мой взгляд, в непростой ситуации любой человек может управлять федерацией легкой атлетики, — приводит слова Исинбаевой «Интерфакс». — Итог будет одинаковый, поскольку это не проблема одного человека, а проблема всей федерации, которую нужно решать всем вместе.

Слова Ласицкене о Шляхтине? У нас нет одного виновного или одного невинного. Нужно решать все вместе, сообща. У нас свободная страна, и каждый может говорить то, что он считает нужным. Важно, чтобы это было обоснованно.

«С Ласицкене у нас ровные отношения. Вот с ее окружением — искрит». Шляхтин — об итогах ЧМ