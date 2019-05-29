Исинбаева назвала Загитову своей любимой фигуристкой

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что следит за фигурным катанием. Она назвала олимпийскую чемпионку-2018 в женском одиночном катании Алину Загитову и фигуриста Джонатана Гурейро, который выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски, своими фаворитами.

– Следите за фигурным катанием?

– Конечно слежу. Люблю Алину Загитову и Джонатана Гурейро, - написала спортсменка в своем Инстаграме в ответ на вопрос одного из пользователей.

Напомним, Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Она является двукратным олимпийским чемпионом и обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.