Исинбаева из сына Добрыни Никитича собирается сделать нового Овечкина

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева побывалав гостях на передаче Первого канала "Вечерний Ургант". Она рассказала о своем сыне Добрыне Никитиче. Спортсменка родила второго ребенка в феврале 2018 года.

- Добрыня растет очень активно. Он уже порядка 85 сантиметров, - заявила Исинбаева. - Ему был год буквально две недели назад. Он большой.

Покупаем одежду на полтора-два года. А пошел он, кстати, в 11 месяцев. Это удивительно. Он большой, и мы думали, что пойдет гораздо позже, годам к полутора. А он в 11 месяцев просто встал и пошел. Из одной комнаты в другую.

Мы хотим, чтобы он стал хоккеистом. А там уж как получится. Он будет большой и сильный. Будут объявлять: "На лед выходит Добрыня Никитич!" Наверное, будет нападающим. Все-таки смотрим на Александра Овечкина, Павла Дацюка, Евгения Малкина. Все-таки смена нужна, будем растить.