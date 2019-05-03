Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева хочет в будущем отдать своего сына Добрыню в хоккей. Мальчик родился у Исинбаевой и метателя копья Никиты Петинова 14 февраля 2018 года. Это второй ребенок у пары, первый - девочка Ева - родилась в июне 2014 года.

"Открытое первенство по хоккею среди юниоров, просвещённое Дню Победы в городе Волгограде! Буду награждать победителей и призеров соревнований! Будущее нашего сына определено, хоккей и только хоккей!" - написала Исинбаева в Инстаграме.