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Сегодня, 11:44

Ирина Привалова прокомментировала вопрос о ситуации с восстановлением членства организации в World Athletics

Виктория Кравченко
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию с восстановлением членства в World Athletics.

«Пока мы получили только одно письмо, в котором говорится, что в скором времени нам пришлют ответы на поставленные вопросы. Сначала в международной организации ждали, когда будет выплачен долг с нашей стороны за их услуги в процессе восстановления.

Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для легкой атлетики. Мне кажется, что в WA нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», — цитирует Привалову RT.

Ранее спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский заявил, что в России будет создан аналог Бриллиантовой лиги.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/987176-privalova-world-athletics-dialog-vfla
Ирина Привалова
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