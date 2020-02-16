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Индиец в забеге по рисовому полю с буйволами преодолел стометровку быстрее Усэйна Болта

09:28
Забег с буйволами по рисовому полю. Фото The Indian Express
Забег с буйволами по рисовому полю. Фото The Indian Express

Необычный эпизод произошел в Индии во время традиционного забега с буйволами по рисовому полю. Индиец Шриниваса Годва преодолел стометровую дистанцию за 9,55 секунды. Это на три сотых быстрее, чем мировой рекорд в классическом беге на 100 м, который установил ямаец Усэйн Болт (9,58).

Министерство спорта Индии уже пообещало изучить достоверность данных, а также вызвало Годву в Нью-Дели для проверки.

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