Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике

Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту у мужчин на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

Спортсмен взял высоту 2,30 метра с последней, третьей попытки.

Вторым по итогам соревнований стал Никита Курбанов, на третьем месте — Матвей Рудник. Оба спортсмена показали результат 2,23 метра, однако Курбанов взял высоту с первой попытки, а Рудник — со второй.

Ранее в соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин на Кубке России победу одержала Мария Ласицкене.