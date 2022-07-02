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Сегодня, 14:17

Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту у мужчин на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

Спортсмен взял высоту 2,30 метра с последней, третьей попытки.

Вторым по итогам соревнований стал Никита Курбанов, на третьем месте — Матвей Рудник. Оба спортсмена показали результат 2,23 метра, однако Курбанов взял высоту с первой попытки, а Рудник — со второй.

Ранее в соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин на Кубке России победу одержала Мария Ласицкене.

Илья Иванюк
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