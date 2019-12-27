Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене вновь выступила с критикой Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Комиссия спортсменов действительно существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась с последних выборов ВФЛА в 2016 году, а не с 2018-го, — написала Ласицкене в Instagram. — Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчет о деятельности комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили ее членам. Видимо, так готовили отчеты и в прежние годы. Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА.

Ранее бывший вице-президент ВФЛА, вице-чемпионка мира Марина Купцова заявила в интервью «СЭ», что на недавнем заседании президиума ее фактически вынудили уйти из двух комиссий — по развитию детско-юношеской легкой атлетики и комиссии спортсменов. При том, что сама Купцова была готова продолжать работу в оставшиеся до выборов нового руководства два месяца.