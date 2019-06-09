ИААФ рассчитывает на вмешательство Президента России в процесс восстановления ВФЛА

Рабочая группа ИААФ по восстановлению ВФЛА считает, что Президент РФ Владимир Путин должен принять участие в процессе по изменению антидопинговой культуры в российском спорте. Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

По словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, восстановление на данный момент было признано невозможным из-за расследования возможной причастности чиновников ВФЛА к делу одного российского спортсмена (вероятно, Данила Лысенко). Кроме того, ИААФ ждет от ВАДА данных из Московской антидопинговой лаборатории и изучает информацию о работе дисквалифицироанных тренеров с российскими спортсменами.

"Мистер Шляхтин заявил о новой культуре нулевой терпимости к допингу среди российских легкоатлетов. Но по-прежнему актуален вопрос, разделяют ли это отношение все чиновники и легкоатлеты, особенно в регионах. Вероятно, понадобится вмешательство лично президента Путина, который бы помог донести посыл, что ситуация должна измениться", - говорится в релизе ИААФ.