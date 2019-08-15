ИААФ продолжает изучать данные Московской лаборатории и не готова назвать подозреваемых

ИААФ в настоящее время занимается анализом данных Московской антидопинговой лаборатории, полученных от ВАДА. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар. 13 августа Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Это первый случай отстранения на основании данных Московской лаборатории (LIMS).

— AIU находится в процессе анализа данных LIMS. На данном этапе мы не можем давать никаких других комментариев, — цитирует ТАСС Кумара.

Российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА. Одним из условий восстановления России ИААФ называла передачу базы данных Московской лаборатории.