ИААФ продлила отстранение ВФЛА

Глава рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что организация продлила отстранение России. Совет ИААФ единогласно проголосовал против восстановления.

Андерсен отметил, что ВФЛА не выполнила критерии для восстановления статуса, таким образом, россияне выступят на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе.

Причиной стало расследование ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории. Их передача в ИААФ — одно из обязательных условий по восстановлению ВФЛА. ВАДА сегодня сообщило, что обнаружило попытку фальсифицировать некоторые данные, России дано три недели, чтобы объяснить причину манипуляций.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.