ИААФ попросила у ВФЛА разъяснений по поводу работы тренеров старого режима

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запросила у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разъяснений по поводу работы в настоящий момент тренеров, которые фигурировали в делах о допинговых скандалах. Об этом сообщил глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший старший тренер группы российских спринтеров Валентин Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако глава рабочей группы организации Руне Андерсен на пресс-конференции в понедельник сообщил, что ИААФ запросила у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подробные разъяснения по данному вопросу.

- Мы проверяем заявления СМИ по поводу участия тренеров из старого режима в подготовке спортсменов в настоящий момент, - приводит "РИА Новости" слова Андерсена. - Мы сегодня написали в ВФЛА и попросили разъяснений по этому поводу. Мы хотим встретиться с ними лично, чтобы получить эти объяснения.