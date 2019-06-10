ИААФ получит новое название и логотип

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) изменит название. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято на совете ИААФ в Монако. Организация получит название "World Athletics". Переименование произойдет после чемпионата мира-2019. Кроме того, в Твиттере ИААФ обнародован новый логотип.

IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW — IAAF (@iaaforg) 9 июня 2019 г.

- Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь и привлечь новое поколение молодых людей к легкой атлетике, - сказал президент ИААФ Себастьян Коэ. - Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая меняющуюся природу спорта. В то же время он может привлекать внимание к спортсменам, героям нашего спорта.