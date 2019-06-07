ИААФ подтвердила получение 3,2 миллиона долларов от ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) подтвердила, что получила 3,2 миллиона долларов от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС. Данную сумму ВФЛА внесла в счет погашения расходов в связи с процессом восстановления членства в ИААФ. Вопрос восстановления прав ВФЛА совет ИААФ рассмотрит на заседании 8-9 июня в Монако.

"Можем подтвердить, что платеж осуществлен", - сообщили в ИААФ.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин 1 июня заявил, что погашение задолженности являлось последним условием восстановления прав организации.

ВФЛА лишилась членства в ИААФ в конце 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. С 2017 года россияне получают индивидуальный допуск к международным стартам под нейтральным флагом.