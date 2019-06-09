ИААФ подтвердила: на Европейских играх российские легкоатлеты выступят под своим флагом

Совет ИААФ подтвердил, что российские легкоатлеты смогут выступить на Европейских играх-2019 под своим флагом и гимном. Сегодня ИААФ продлила отстранение ВФЛА, наложенное в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Однако, по словам главы ИААФ Себастьяна Коэ, Европейские игры проводит другая организация, которая сама устанавливает правила допуска. По этой же причине российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпиаде в Токио.

Тем не менее, допуск к соревнованиям получат только те атлеты, которые имеют разрешение от ИААФ на участие в международных турнирах.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 июня до 30 июня.