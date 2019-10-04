ИААФ отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ Ортеге

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отклонила жалобу сборной Китая на решение вручить вторую бронзовую медаль ЧМ в беге на 110 м с барьерами испанцу Орландо Ортеге, информирует сайт ИААФ.

Ранее сборная Испании доказала, что ямаец Омар Маклеод во время всего забега мешал Ортеге. Последний в итоге упал и финишировал пятым.

По мнению китайской стороны, ршение вречить вторую бронзовую медаль не имеет прецедентов в истории, а также не основано на каких-либо документах.