IAAF отказала пятерым российским ходокам в предоставлении нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила об отказе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в получении нейтрального статуса пятерым российским спортсменам.

IAAF отказалась допустить до участия в международных соревнованиях Клавдию Афанасьеву, Маргариту Никифорову, Виталия Анчина, Александра Гарина и Алексея Кудашкина (все – спортивная ходьба), сообщает пресс-служба ВФЛА.

В настоящий момент 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах 2019 года, 20 спортсменов получили отказы в получении нейтрального статуса, заявки 190 легкоатлетов ожидают рассмотрения.