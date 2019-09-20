ИААФ ошиблась в тексте листовки с призывом к российским легкоатлетам вести честную борьбу на чемпионате мира

ИААФ перед началом чемпионата мира выпустила для спортсменов листовки на разных языках с напоминанием о запрете каких-либо манипуляций во время соревнований. В материале на русском языке, была допущена ошибка в одном из заголовков, cообщает ТАСС.

«Действчй достойно, не бойся высказаться», — говорится в тексте призывающем анонимно проинформировать независимый орган ИААФ о всех ставших известными случаях незаконной манипуляции. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.